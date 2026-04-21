HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、練習生のAOIが精神的な限界を迎え、カメラの前で涙を流しながら苦しい胸の内を吐露した。【映像】「大丈夫なわけねぇだろ」19歳練習生が号泣する実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロ