米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。今作からアンバサダーを務めるチョコレートプラネットは大喜び。長田庄平（46）が、23年の前作のラストから「続編、絶対あるやん。どうなるんだろうと思った。まさかのギャラクシー」と言えば、松尾駿（43）は「これを機に、ちょっと