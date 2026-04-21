【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「花筏」が配信開始となった。本作はテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のエンディング主題歌。Orangestar は本作アニメでオープニング、エンディング両方を担っており、オープニング曲「Petals」は今月4月12日に公開され1年ぶりのMV投稿で話題を呼んでいた。また「花筏」のミュージックビデオも公開された。本ミュージックビデオは作品