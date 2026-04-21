子どもたちに農業に興味を持ってもらおうと、JAバンク鹿児島が小学校に教材を贈りました。 教材のプレゼントは、JAバンク鹿児島が毎年行っているもので、今回で19回目です。 教材は小学5年生用で、食や農業などのつながりが写真やイラストで学べます。ワークシートも用意されており、子どもたちが自分で考え、話し合う力を育てる内容となっています。 （JA鹿児島県信連・青山健司代表理事）「（農業の）正しい知