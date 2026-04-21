鹿児島市で行われている高校野球春の九州大会。鹿児島商業は21日、ベスト4をかけ、長崎の大崎と対戦しました。 試合は2点を追いかける9回表。2アウト3塁2塁で、8番大里が起死回生の同点タイムリー。 土壇場で同点に追いつくと、続く泊が逆転打。 この回、打者12人の攻撃で一挙8得点を挙げた鹿児島商業。10対7の逆転勝利で、ベスト4進出です。 ・ ・ ・