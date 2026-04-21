姶良市の市長選挙は今月19日に投開票が行われ、新人で元県議の米丸麻希子さんが初当選しました。鹿児島県内の市町村で初めての女性首長になります。今後の市政運営について抱負を聞きました。 （姶良市長選で初当選 米丸麻希子氏）「一つの政治というところに私が突破口を開いたのであれば、彼女たちにとっても一つのロールモデルになればいいと思う」 米丸麻希子さんは旧姶良町出身の50歳。自民党の県議会議員を辞職し