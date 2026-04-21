桜島で21日夕方、爆発が発生しました。この爆発できのう20日から続いていた山体膨張は概ね解消されました。 桜島で、21日午後3時45分に今年8回目の爆発が発生し、噴煙が火口から2700メートルまで上がりました。連続噴火は午後5時20分に停止しました。 気象台によりますと、桜島では20日から、山体膨張を示す地殻変動が観測されていましたが、この爆発により概ね解消されたということです。 （鹿児島市民）「車は結構汚