枕崎沖で今月17日に漁船が転覆し、22歳の男性乗組員が死亡した事故。20日に男性の葬儀があり、父親は「優しい性格だった」と早すぎる死を悼みました。 鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆しました。 乗っていた4人のうち、3人は救助されましたが、信清優作さん(22)が行方不明に。翌日、転覆した船のロープに絡んだ状態で見つかり、その後、死亡が確認され