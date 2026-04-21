霧島市牧園町に移転した姶良家畜保健衛生所の新しい施設が完成し、落成式が21日に開かれました。 霧島市牧園町に完成したのは、姶良家畜保健衛生所です。家畜保健衛生所は、県が豚熱や鳥インフルエンザなどの家畜の伝染病予防などのために設置している施設で、鹿児島県内に6か所あります。 姶良家畜保健衛生所は、1967年に姶良市加治木町に建設された旧施設の老朽化を受けて、県が2023年から移転を進めました。 新しい施設が