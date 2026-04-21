きのう20日、三陸沖で最大震度5強の地震が発生しました。 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も発表されるなか、専門家は鹿児島でも改めて防災行動を見直してほしいと話します。 20日午後5時前、三陸沖で発生したマグニチュード7.7の地震で、青森では最大震度5強の揺れを観測。北海道や青森、岩手に一時、津波警報が発表され、岩手では80センチの津波を観測しました。 気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報