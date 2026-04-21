秋田朝日放送 任期満了に伴う三種町長選挙は現職の田川政幸さん以外に立候補の届け出はなく、無投票で田川さんが３回目の当選を決めました。 ３期目を目指していた田川さんは公約として、デジタル施策の推進を図り町民サービスを向上させることや、森岳温泉の活性化を含む観光産業の振興などを掲げていました。午後５時までに田川さん以外の立候補の届け出はなく、田川さんが３期目の当選を決めました。田川さんは