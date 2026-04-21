秋田朝日放送 20日の三陸沖を震源とする地震の影響で、能代市の一部の地域では水道水に濁りが発生し市が対応にあたっています。 能代市によりますと、20日、地震の影響で河戸川、浅内、東能代地区などで水道水に濁りが発生し、およそ５３００軒に影響が出ています。山の上にある水をためるコンクリート製の配水池の沈殿物が、地震によって水に混ざり濁ったということです。現在も水の入れ替え作業が続いているとい