秋田朝日放送 中東情勢の緊張が続いているため、県外では家庭のごみ出しに影響が出ているところもあります。宮城ではごみ袋が足りなくなり、ごみ出しのルールを変える事態に。秋田県内は大丈夫なのでしょうか。 県外では、ごみ袋が不足する自治体が出ています。背景には中東情勢の緊張が続き、石油製品の一種でプラスチック製品の原料となるナフサが不足していることが影響しています。このため宮城では、大崎市な