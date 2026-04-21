秋田朝日放送 地震のメカニズムに詳しい秋田大学の水田敏彦教授は、20日の地震について地震計を使って独自に波動を記録していました。 規模の大きな地震で発生する周期が２秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れ＝長周期地震動は、特に高層ビルなどの背が高い建物に影響が出ます。 秋田地方気象台によりますと、20日県内では初めて、立っているのが難しくなるほどの「階級３」を記録しました。水田教授は20日の地震