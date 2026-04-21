欧州株堅調、中東情勢改善期待が根強く 東京時間19:34現在 英ＦＴＳＥ100 10618.67（+9.59+0.09%） 独ＤＡＸ24557.50（+139.70+0.57%） 仏ＣＡＣ40 8343.89（+12.84+0.15%） スイスＳＭＩ 13262.55（-21.67-0.16%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:34現在 ダウ平均先物JUN 26月限49895.00（+256.00+0.52%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7169.00（+21