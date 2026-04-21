秋田朝日放送 20日夕方に起きた三陸沖を震源とする地震で、秋田県内でも震度４を観測しました。交通機関に影響が出たほか建物の被害もありました。 20日午後４時５２分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード７.７の地震が発生し県内では秋田市など広い範囲で震度４を観測しました。ＪＲ東日本秋田支社によりますと、地震の影響で20日、秋田新幹線が上下合わせて３本区間運休したほか遅れも出ました。県総合防災課