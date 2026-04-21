中東不透明感のドル買い、日銀見送り観測の円売りドル円は１５９円台乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いと円売りが重なり、ドル円は一時159.26円と本日の高値を更新した。中東情勢を巡る不透明感が再び意識され、有事のドル買いが下支えとなる一方、日銀が4月会合での利上げを見送るとの観測が円売り圧力となった。ドル買いの背景には、イラン国営テレビが「イランはまだパキスタンに代表団を派遣していない