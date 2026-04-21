秋田朝日放送 人里にクマが現れる原因のひとつとされるのが、山のエサ＝ブナの実の不足です。ブナの花の付き具合を調べる調査の様子が報道陣に公開されました。 秋田市仁別の国有林。クマよけの爆竹を鳴らしブナの開花の調査が始まりました。東北森林管理局は１９８９年から、毎年春と秋にブナの開花と実の付き具合を調べています。職員が林道脇のブナの木にどれくらい花が付いているか目視で確認しました。今年は例年よ