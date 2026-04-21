卓球男子で２０２４年パリ五輪代表の篠塚大登（東都観光バス）が２１日、初参戦したドイツ１部（ブンデスリーガ）のシーズンを終えて成田空港に帰国。空港で取材に応じた篠塚は今季を振り返り、日本代表として挑む世界選手権団体戦（２７日開幕、英ロンドン）に向けての思いも語った。団体戦で行われるブンデスリーガでは、グリュンヴェッターズバッハの一員として主にエース起用され、シングルスで１４勝１０敗と奮闘した。「