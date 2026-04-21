ソフトバンクホークスは２１日、ピンクフルデー２０２６初戦となる５月８日のロッテ戦の始球式に、ハローキティが決定したと発表した。今年３５周年を迎えたサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドより、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメルも来場し、イニング間演出などで試合を盛り上げる。さらに、同日より公式オンラインストア・ＨＡＷＫＳＳＴＯＲＥにて「サンリオキャラクターズコラボグッズ」の