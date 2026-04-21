１日の園田競馬９Ｒで馬場に入場する際に騎乗馬が転倒し、右足負傷で休養していた小牧太騎手（５８）＝兵庫騎手会＝が、２１日の園田競馬２Ｒ（５着）で復帰した。１１Ｒではエイシンレジュームに騎乗した際、スタート後に外側に斜行したため、インベルシオンの広瀬航騎手が落馬。競走を中止したことにより、２８日から来月４日まで開催４日の騎乗停止となった。この日は復帰４戦目の１０Ｒで１番人気のブエラフェルテに騎乗し