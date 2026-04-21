料理をしているときに、面倒な下準備にストレスがたまることってありますよね。そこでオススメしたいのが、「キウイの芯」がスポッと取れる切り方！ いつも芯と戦っていた人も、これならラクラク。本当に気持ちよく取れるので、ストレスまで解消できちゃうかも?! キウイの芯を取るワザ「ぐるりと一周」がコツ １.芯の近くに刃を入れて、一周します。 ２.指でつまんでクルッと回せば…。 ３.はい、スッキリと芯が取