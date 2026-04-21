【北京＝東慶一郎、ソウル＝藤原聖大】高市首相の靖国神社への真榊奉納について、中国外務省報道官は２１日の記者会見で「断固反対する」と述べた。日本側に強く抗議したと明らかにし、首相の行動は「被侵略国に対する挑発だ」などと主張した。韓国外交省は２１日、「深い失望と遺憾の意を表する」とのコメントを出した。