11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が21日、神奈川県内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベントを開催。28日午後8時から行われるYouTubeライブを予告した。【ライブ写真】MINIとの再会を喜ぶINIリーダーの木村は、会場を見渡し、「ずっと準備してきた『PULSE』が