現役アナウンサーが婚活プログラムでの決断に悩み、親友のお笑い芸人から「（相手の男性と）チューしてるところ想像できる？」とリアルな指摘を受ける場面があった。【映像】「チュー想像できる？」 芸人が現役アナに指摘の先行シーン4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”3