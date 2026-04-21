東京都は２１日、新宿区内の小学校１校で麻疹（はしか）の集団発生があり、児童・教職員１８人の感染が確認されたと発表した。同校は一学年を２０日から学年閉鎖としている。都はワクチンにより麻疹の発症や重症化を予防できるとして、速やかに接種するよう呼びかけている。都保健医療局によると、同校では今月９日に最初の感染者が確認され、その後の疫学調査などで集団発生が判明した。感染した１０歳代と４０歳代の計１８人