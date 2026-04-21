お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が21日、都内で初の単独著書「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（23日発売）サイン本渡し会を行った。「別にYouTubeでやっているやつ（本）を出したことがあるので、厳密には初めての本じゃないですが、ちゃんと背表紙に『松井ケムリ』って書いてある本が1つ、世の中にあるというのは、なんか親孝行だなとも思いますし、すごくうれしい」と、声を弾ませた。動物をはじめ、魚類や