SHANKが、7月15日の岐阜県 Yanagase ants公演を皮切りに全国18カ所をまわる『THE TOUR 2026』を開催する。 （関連：Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線） 11月の福岡公演まで約5カ月にわたり開催される同ツアーには、各地の公演にゲストバンドを迎える。ゲストバンドは、後日公開予定だ。 なお、同ツアーのチケット受付は、本日4月21日20時よ