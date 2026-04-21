ラスベガスで開催された「CinemaCon 2026」にて人気アクションゲーム『Bloodborne』のアニメ映画化が発表されたとして、大きな話題を呼んでいる。さらに『ELDEN RING』も実写映画が2028年に公開が決定した。ここ最近、日本産ゲームが海外で続々映画化されているが、その背景にはどのような要因が関わっているのだろうか。 （関連：『HELLDIVERS』実写映画化の次に来るのは？ゲーム映像化トレンドの背景と“