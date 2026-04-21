GoPro, Inc.は、映像制作者やクリエイター向けのコンパクトシネマカメラ『MISSION 1シリーズ』を発表した。 【画像あり】背面ディスプレイの大型化や操作ボタンの再設計などの見直しも商品外観 本シリーズは、50MP 1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載し、8Kおよび4Kオープンゲート撮影に対応した新ラインアップ。機動性と拡張性を両立し、幅広い制作シーンで