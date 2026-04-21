ピーター・メイル著、谷川俊太郎訳の『ぼくどこからきたの？あるがままのいのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。』（河出書房新社）が4月22日（水）に発売される。 【画像】ピーター・メイルが描き、谷川俊太郎が訳した名作性教育絵本 本書は谷川俊太郎が「性は人を未来につなぐ大切なもの」とコメントし、日本語訳を担当した絵本。 「赤ちゃんってどうやってできるの？」という親なら