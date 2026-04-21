地元の企業について子どもたちに知ってもらうための教材本を、広告事業などを手掛ける岡山市のビザビが玉野市教育委員会に贈りました。 【写真を見る】「発見！たんけん！小学生のためのお仕事ノート」ビザビが玉野市教育委員会に贈呈「周りの大人たちと仕事について考える機会にして」 贈られたのは「発見！たんけん！小学生のためのお仕事ノート」です。 シリーズ第4弾となる今回は「玉野・東備エリア版