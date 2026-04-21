町田そのこによる『蛍たちの祈り』（東京創元社）が第39回山本周五郎賞候補にノミネートされた。同賞の選考会は5月14日（木）に開催される。 【画像】町田そのこ『蛍たちの祈り』が第39回山本周五郎賞候補にノミネート 町田そのこの『蛍たちの祈り』は、山間にある小さな町に暮らす中学生の男女が、生きるために互いの秘密を守り合うところから物語が始まる。4月20日（月）に第39回山本周五郎賞の候補作が発表さ