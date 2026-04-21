きのう青森県で最大震度５強を観測した三陸沖を震源とする地震で、山形県内では村山や庄内で最大震度４を観測しました。 一部交通機関に影響が出ましたが、人や物への大きな被害は確認されていません。いつ襲ってくるかわからない地震。山形県内には全国的にみて３０年以内の地震発生確率が高い断層があります。専門家に話を聞きました。