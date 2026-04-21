新潮社は5月20日、『アイドルだった君へ』『たぶん私たち一生最強』で、読者の心をえぐるキレキレの表現が「めちゃくちゃ刺さる！」と話題の作家、小林早代子さんによる新刊『みんな、好きが下手』を発売します。2015年、「くたばれ地下アイドル」で「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、受賞作を含む同名の単行本（のち『アイドルだった君へ』に改題し文庫化）にてデビュー、続く二作目『たぶん私たち一生最強』も多