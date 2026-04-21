4月21日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― セプテーニ・ホールディングス [東証Ｓ]決算月【12月】4/21発表 毎年12月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、一律5500円相当の優待ポイントを贈呈する。優待ポイントは各種電子マネーに交換可能。