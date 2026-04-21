21日午後、廿日市市の山中で作業をしていた90代の男性が重機の下敷きとなり、その場で死亡が確認されました。事故があったのは廿日市市吉和です。消防などによると午後3時頃、「男性が4トン重機の下敷きになっている」と同僚から通報がありました。下敷きになったのは90代の男性で、同僚と一緒に木材を切り出す作業中だったということです。男性は約40分後に救助されましたが、その場で死亡が確認されたということです。警察