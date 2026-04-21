※詳しくは動画をご覧ください 南島原市の女性が手掛けた絵本「そうめんふしこのぼうけん」。 2月に出版された絵本で、手掛けたのは、“ちさまる” こと久木田 千佐さん(45)です。 主人公は、そうめんの「ふし」。 絵本を通し、ふるさとのおいしい魅力を届けます。