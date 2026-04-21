4月20日、ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）の第1話が放送された。女優の黒木華と野呂佳代がW主演ということで話題になっているが、同作に出演する俳優・松下洸平にも注目が集まっている。同作は、政界を追われた主人公とスナックのママが都知事選に挑むというオリジナルストーリー。黒木演じる星野茉莉は、与党幹事長の娘で秘書をつとめている。ある日、父の不正を告発され、調査を始めた茉莉だが、それを知った父が激