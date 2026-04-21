中国メディアの九派新聞は21日、韓国・釜山を訪れた中国人観光客の女性が現地の宿泊施設で日本人男性から嫌がらせを受けたと主張している問題に進展があったと報じた。15日午前5時ごろ、女性が釜山のユースホステルの部屋（男女相部屋）で寝ていたところ、男性が体を触ったり、侮辱的な言葉をかけてきたりした。また、制止したにもかかわらず女性の体やベッド、荷物などに小便をかけた。女性は警察に通報したが、駆け付けた警察官