パキスタン空港管理局は4月21日、インドの航空機に対する領空閉鎖を継続すると通告しました。閉鎖措置は5月23日まで続くとのことです。2025年4月、パキスタンとインドの間で緊張が高まりました。パキスタンは同年4月下旬からインドの航空機に対して領空閉鎖を開始し、その後何度も航空情報（NOTAM）を発表し、領空閉鎖期間を延長し続けてきました。（提供/CGTN Japanese）イスラマバード