4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）の魅力を深掘る密着番組テレ東系『ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜』が22日深夜2時5分から放送開始する。不定期で複数回放送予定。【番組カット】真剣な様子で机に向かうふぉ〜ゆ〜ふぉ〜ゆ〜は、STARTO ENTERTAINMENT所属で結成15周年、そして全員40歳を迎えるアイドルグループ。先輩後輩からも人望が厚いふぉ〜ゆ〜。