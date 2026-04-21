文部科学省は２１日、三陸沖を震源とする地震により計１０２校の小中高校と特別支援学校、大学が休校したと発表した。２１日午後４時時点で、青森県で公私立の９３校、北海道は公立８校、岩手県は公立１校。また、青森県内では公立小中高校など２２校と私立幼稚園で外壁などが落下したり、窓ガラスが割れたりした。