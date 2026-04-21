調味料を賞味・消費期限内に使いきれなかったことはありますか？ESSE読者219人にアンケートを行ったところ、「調味料を余らせたことがある」のはなんと94％にのぼりました（2025年9月下旬〜10月中旬に読者組織向けアンケートを実施）。そのなかで使いきれなかった調味料5つと、読者流の活用アイデアを紹介します。どんな料理で使えばいい？使いきれなかった調味料たちアンケートをとった結果、以下の調味料を使いきれなかったこ