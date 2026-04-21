◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースのダルトン・ラッシング選手の勢いが止まりません。ダルトン選手は「9番・ファースト」でスタメン出場。最初の3打席は凡退となりますが、先頭打者として迎えた8回の第4打席で、2試合ぶりとなる第6号ソロホームランを記録。さらに9回の第5打席では、低めの球を巧みにすくい上げ、ダメ押しとなる第7号2ランホームラン。この日は、5打数2本塁打3打点