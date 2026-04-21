飲料から食品、サプリメントまで、今は睡眠にまつわる機能性表示食品が多数登場している。ここでは、編集部オススメの商品を、含まれる機能性関与成分とともに紹介する。 【教えてくれた人】睡眠美容コンサルタント・松本美栄さん睡眠デトックス・姿勢美矯正サロン「プロスパービューティー」オーナー。「一般社団法人濃縮睡眠協会」代表理事。著書に「濃縮睡眠メソッド」など。 プロが解説！お悩み別睡眠サポート成分 ひ