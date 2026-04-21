Image: Raymond Wong / Gizmodo US Metaが牽引して盛り上げているスマートグラス業界。GoogleやSamsungも参入予定で、Appleもスマートグラス数モデルを開発中と噂されています。盛り上がりに比例して大きくなるのが、以前からあるプライバシー問題。スマートグラスの着用を不適切として禁止するエリアが増えている一方で、韓国では翻訳機能を活かした活用場所が見つかりました。映画館です。