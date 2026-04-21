ソフトバンク・大竹風雅投手（２６）が２１日の西武戦（ベルーナ）でプロ初登板を果たした。先発のスチュワートがいきなり６失点を喫して初回でＫＯ。２回からマウンドに上がった大竹は、最速１５４キロの真っすぐとフォークを駆使して相手に的を絞らせず、１イニング目を三者凡退で抑えた。２イニング目は２つの四球を与えたが、粘りの投球で得点を与えず。デビュー戦は２回無失点と上々の内容だった。２０２１年ドラフト５