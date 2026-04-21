24万回以上視聴されているのは、大きなお兄ちゃん猫と生まれたばかりの赤ちゃん猫たちの微笑ましい戯れ。可愛いやりとりに、視聴者から「よしよししてる」「お兄さん優しい子ですね」と温かいコメントが届いています。 【動画：生まれたばかりの赤ちゃん猫に、兄猫が……『優しい光景』と『まさかの結末』】 赤ちゃん猫が誕生 Instagramアカウント「しゃけ&こうめ&のりっぺ」に投稿されたのは、黒猫の「の