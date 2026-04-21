猫さんがおもちゃを口に咥えて部屋に持っていこうとしたところ、おもちゃの反対側をパパさんが持っていたのだそう。パパさんが動こうとしないため、綱引きのように引っ張り合いになってしまったとのこと。動画は8千回以上も再生され「可愛いすぎる」とのコメントが集まっています。 【動画：猫じゃらしを『お気に入りの場所に持っていきたい猫』vs『全く動かないパパ』…微笑ましい戦いの様子】 おもちゃを部屋に持っていきた